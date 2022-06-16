Президент «Урала» прокомментировал продление контракта с Шатовым

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что переговоры с футболистом Олегом Шатовым о новом контракте не заняли много времени.
Президент «Урала» прокомментировал продление контракта с Шатовым
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Почему у меня должны быть с ним долгие переговоры? Я его знаю с детства, чего мне с ним долго разговаривать? Никаких заморочек не было у нас, он может в любое время мне сказать о чём угодно. У нас совершенно другие отношения, чем просто рабочие», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Напомним, что Шатов является воспитанником екатеринбургского клуба.

1 февраля 2022 года «Урал» объявил о возвращении Шатова в команду. Футболист находился в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за уральскую команду 11 матчей в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Урал» объявил о продлении контракта с Шатовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить