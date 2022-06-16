Президент «Урала» прокомментировал продление контракта с Шатовым

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что переговоры с футболистом Олегом Шатовым о новом контракте не заняли много времени.

«Почему у меня должны быть с ним долгие переговоры? Я его знаю с детства, чего мне с ним долго разговаривать? Никаких заморочек не было у нас, он может в любое время мне сказать о чём угодно. У нас совершенно другие отношения, чем просто рабочие», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Напомним, что Шатов является воспитанником екатеринбургского клуба.

1 февраля 2022 года «Урал» объявил о возвращении Шатова в команду. Футболист находился в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за уральскую команду 11 матчей в Российской премьер-лиге, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее «Урал» объявил о продлении контракта с Шатовым.