Боец AMC Fight Nights: не вижу, за счёт чего Дураев может стать чемпионом UFC

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев не уверен, что российский спортсмен Альберт Дураев способен завоевать титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

«На мой взгляд, Дураев вряд ли станет чемпионом. Не вижу, за счёт чего он может добиться этого. У него есть сильные стороны, но он не настолько универсален. Не понимаю, за счёт чего он может побить Марвина Веттори, Роберта Уиттакера или Исраэля Адесанью. Одной борьбы мало. Если бы он проходил в ноги и «сжирал» соперников, как это делал Хабиб Нурмагомедов, — другое дело», — сказал Гребнев RT.

В то же время он считает, что 33-летний спортсмен не способен выступать на высоком уровне в течение ближайших двух-трёх лет.

«За последние три года Альберт дрался всего два раза. Следовательно, его тело отдыхало и восстанавливалось. Мне кажется, таким образом он продлил свою карьеру. Кроме того, Дураев не такой огромный, не монстр. Между боями он весит не более 100 кг. Не думаю, что ему проблематично гонять по 15—16 кг три-четыре раза в год. Особенно при наличии хорошего диетолога», — заключил Гребнев.

Ранее он сказал, в каком случае Дураев может проиграть Хоакину Бакли на турнире UFC on ESPN 37, который пройдёт в ночь на 19 июня.