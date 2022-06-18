Гребнев сказал, в каком случае Дураев может проиграть Бакли

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев заявил, что Альберт Дураев является фаворитом поединка с Хоакином Бакли, который пройдёт в ночь на 19 июня на турнире UFC on ESPN 37.

«У Хоакина Бакли есть нокаутирующая мощь, но на этом всё. Но если Альберт Дураев выйдет «на одной ноге», как с Романом Копыловым, то может и пойти спать. Необходимо удерживать дистанцию, работать первым номером и не забывать про ударную технику, а не просто переть вперёд. Люди, способные исполнять такие нокауты, всегда будут опасны», — сказал Гребнев RT.

По его словам, в грядущем поединке Бакли придётся идти вперёд, иначе Дураев сможет реализовать преимущество в борцовских навыках.

«Если бой затянется, то у него не будет шансов. Дураев затаскает, замучает его. У него феноменальный контроль, безумная физика. Если уровень готовности будет соответствующий, то он победит. В противном случае может повториться то же самое, что и в предыдущей схватке. Тогда Копылов мог нокаутировать его в третьем раунде, причём сам Альберт соглашался с этим. В начале отрезка он даже упал», — добавил Гребнев.

Ранее он заявил, что у Омари Ахмедова есть шансы стать победителем Гран-при PFL в полутяжёлом весе 2022 года.