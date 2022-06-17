Боец AMC Fight Nights: у Ахмедова есть шансы выиграть Гран-при PFL

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев считает, что российский спортсмен Омари Ахмедов способен одержать победу в Гран-при полутяжёлого веса PFL в 2022 году.

«Надо учитывать тот факт, что с возрастом мышечное волокно, суставы, связки увеличиваются. Поэтому спортсмену становится всё сложнее гонять вес. Не представляю, как бы Ахмедов сейчас выступал в среднем. Да, он низковат для полутяжёлого дивизиона. Но чем меньше ты сбрасываешь перед турниром, тем меньше высушивается твой мозг, следовательно, в клетке ты можешь более эффективно использовать свои навыки», — сказал Гребнев RT.

Он отметил, что 34-летний Ахмедов способен претендовать на победу в Гран-при PFL в полутяжёлом весе, а также напомнил, что некоторые бойцы добивались успеха и в более зрелом возрасте.

«Вспомните тех же Гловера Тейшейру и Дэна Хендерсона — они продолжали биться и после 40 лет, а бразилец даже стал чемпионом UFC. Всё зависит от генетики. Тем более, в PFL не такой звёздный ростер, как в Абсолютном бойцовском чемпионате или Bellator. В этом промоушене можно бороться за победу. Особенно топовому спортсмену из Дагестана, который всю жизнь бьётся. У Ахмедова есть шансы дойти до полуфинала и даже выиграть Гран-при. Хотя фаворитом его назвать нельзя. Всё же он не слишком разнообразен и ранее проигрывал тем, кто банально сумел его «прочитать», — заключил Гребнев.

Ранее он назвал фаворита поединка между Ахмедовым и Теодорасом Аукштуолисом, который пройдёт на турнире PFL 4.