Боец AMC Fight Nights Гребнев назвал фаворита боя Ахмедов — Аукштуолис

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мнением о поединке между Омари Ахмедовым и Теодорасом Аукштуолисом, который пройдёт на турнире PFL 4 в ночь на 18 июня.

«Такое впечатление, что Теодорас Акштуолис совсем не прибавил в сравнении с боем с Мухаммедом Лавалем (в декабре 2015 года. — RT). Тогда он неплохо отстоял с легендой американских ММА, но не вижу, за счёт чего он способен победить Омари Ахмедова. Если россиянин попадёт правым оверхендом, то, скорее всего, нокаутирует литовца», — сказал Гребнев RT.

По словам бойца AMC Fight Nights, Ахмедов, возможно, и прошёл свой пик, однако остаётся очень серьёзным соперником.

«Это боец, успешно выступавший в UFC. Он чуть было не пробился в топ-5 среднего веса, а поражений у него — по пальцам пересчитать. На мой взгляд, Омари — фаворит грядущего боя и даже может выиграть досрочно. Шансы — 60 на 40», — заключил Гребнев.

Ранее он ответил на вопрос, кого считает главным претендентом на победу на Гран-при ACA в лёгком весе.