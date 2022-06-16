Источник: Марио Фернандес не перейдёт в «Гремио»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не перейдёт в бразильский «Гремио».

«Я разговаривал с агентом Фернандеса. Он заверил меня, что с «Гремио» никаких договорённостей нет и что Марио не вернётся в клуб», — написал журналист Вагнер Мартинс.

16 июня появилась информация, что «Гремио» связывался с представителями футболиста по поводу его возвращения в клуб.

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее агент Фернандеса рассказал, когда Марио продолжит профессиональную карьеру.