«Краснодар» проведёт два товарищеских матча с «Ростовом»

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В «Краснодаре» объявили расписание второго предсезонного сбора команды.
«Краснодар» проведёт два товарищеских матча с «Ростовом»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Пресс-служба клуба сообщает, что «Краснодар» сыграет два товарищеских матча с «Ростовом» 28 июня и 10 июля. Команда также проведёт встречу с таганрогским «Форте» 3 июля.

В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. По ходу сезона клуб лишился всех своих легионеров и дважды сменил главного тренера.

Ранее Юрий Сёмин оценил перспективы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ в следующем сезоне.

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