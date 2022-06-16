«Краснодар» проведёт два товарищеских матча с «Ростовом»
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Пресс-служба клуба сообщает, что «Краснодар» сыграет два товарищеских матча с «Ростовом» 28 июня и 10 июля. Команда также проведёт встречу с таганрогским «Форте» 3 июля.
В сезоне-2021/22 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. По ходу сезона клуб лишился всех своих легионеров и дважды сменил главного тренера.
Ранее Юрий Сёмин оценил перспективы «Краснодара» стать чемпионом РПЛ в следующем сезоне.