Президент «Реала» прокомментировал возможный переход Левандовского в «Барселону»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном переходе нападающего Роберта Левандовского в каталонскую «Барселону».

«Это хорошо, если Левандовски сможет перейти в «Барселону». Чем больше «Барселона» и «Реал» процветают, тем лучше для турнира и для всех», — цитирует Переса Sport.es.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

По информации СМИ, футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Бавария» требует от «Барселоны» всю сумму за трансфер Левандовски одним платежом.