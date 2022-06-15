Стали известны подробности сделки «Челси» и «Интера» по аренде Лукаку

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Стали известны детали возможного арендного соглашения между «Челси» и «Интером» по бельгийскому форварду Ромелу Лукаку.
Стали известны подробности сделки «Челси» и «Интера» по аренде Лукаку
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Англичане запросили за аренду нападающего €10 млн в то время, как итальянцы хотят снизить её до €5 млн, сообщает Football Italia.

Отмечается, что в «Челси» понимают, что бельгиец не подходит тактике Томаса Тухеля и рискует ещё больше потерять ценность на трансферном рынке.

29-летний форвард уже выступал в «Интере» с 2019 по 2021 год.

В сезон-2021/22 Лукаку провёл в составе «Челси» 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинет лондонский клуб в августе.  

 

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