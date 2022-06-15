Овчинников не видит логики в увольнении Кержакова из «Нижнего Новгорода»
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Кержаков доказал, что работать умеет. Команду сохранил в Премьер-лиге, что немаловажно. Кто пришёл-то вместе него? Галактионов? Где он работал? Я не слышал о его тренерских успехах в клубах. Характер Кержакова, говорят, не нравился руководителям клуба. А результат им понравился? Я не вижу в замене тренера никакой логики», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
Он также предположил, что Кержаков просто не пошёл на поводу у руководства клуба в каких-то вопросах. По его словам, уход 39-летнего специалиста — потеря для клуба.
Напомним, что под руководством Кержакова нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Контракт специалиста с клубом, который он возглавлял с лета 2021 года, истёк 1 июня.
Ранее Кержаков заявил, что уходит с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».