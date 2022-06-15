Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

Александр Кержаков заявил, что уходит с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Руководство приняло решение назначить нового главного тренера. Я не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Теперь я готов рассматривать предложения», — цитирует Кержакова РИА Новости.

Напомним, что под руководством 39-летнего специалиста нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22. Контракт специалиста с клубом, который он возглавлял с лета 2021 года, истёк 1 июня.

Ранее сообщалось, что старший тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом».