Бакаев — о переходе в «Зенит»: надеюсь, что люди меня поймут

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своём переходе в петербургский клуб.
Бакаев — о переходе в «Зенит»: надеюсь, что люди меня поймут
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы в «Зените» меня приняли хорошо. Надеюсь, что люди меня поймут», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летнйи футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее Бакаев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок.

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