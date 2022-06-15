Бакаев — о переходе в «Зенит»: надеюсь, что люди меня поймут

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своём переходе в петербургский клуб.

«Будет непросто, но такова жизнь. Я буду работать, чтобы в «Зените» меня приняли хорошо. Надеюсь, что люди меня поймут», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летнйи футболист является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее Бакаев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок.