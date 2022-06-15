Бакаев надеется обыграть «Спартак» в матче за Суперкубок

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев надеется, что клуб из Санкт-Петербурга выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок России.

«Какие ожидания от матча за Суперкубок? Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

Он также обратился к фанатам петербуржцев и пообещал сделать всё возможное, чтобы достойно представлять «Зенит».

Матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач. Он покинул команду в начале июля.

Ранее пресс-служба петербургского «Зенита» объявила о подписании полузащитника Зелимхана Бакаева.