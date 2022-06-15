Сантос — о поражении от Шевченко: первые три раунда были моими

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Бразильянка Тайла Сантос поделилась эмоциями после поражения от чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко на турнире в Сингапуре.
Сантос — о поражении от Шевченко: первые три раунда были моими
  • Gettyimages.ru
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«Думаю, первые три раунда были моими. Я довольна своим выступлением. Но я стану ещё лучше. Это не последний мой шанс получить титул», — цитирует Сантос MMA Fighting.

Валентина победила Сантос раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49:46.

Таким образом, Шевченко в седьмой раз провела защиту титула, что является рекордом среди женщин. До этого он принадлежал американке Ронде Роузи (шесть защит титула).

Ранее сообщалось, что Сантос сломала орбитальную кость под правым глазом, когда она и Шевченко столкнулись головами.

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