Сантос сломала кость под правым глазом в поединке с Шевченко

Бразильянка Тайла Сантос сломала орбитальную кость под правым глазом в результате столкновения головами с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко на турнире в Сингапуре.

«У нас было два варианта: остаться в Сингапуре и сделать операцию или подождать две недели, пока опухоль не спадёт, а затем сделать операцию. Врачи сказали, что перелёт в Бразилию не будет проблемой», — приводит слова менеджера Сантос Тиаго Окамуры MMA Fighting.

Валентина победила Сантос раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49:46.

Таким образом, Шевченко в седьмой раз провела защиту титула, что является рекордом среди женщин. До этого он принадлежал американке Ронде Роузи (шесть защит титула).

Ранее российский боец Пётр Ян поздравил Шевченко с победой на турнире UFC.