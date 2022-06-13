Сантос сломала кость под правым глазом в поединке с Шевченко
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«У нас было два варианта: остаться в Сингапуре и сделать операцию или подождать две недели, пока опухоль не спадёт, а затем сделать операцию. Врачи сказали, что перелёт в Бразилию не будет проблемой», — приводит слова менеджера Сантос Тиаго Окамуры MMA Fighting.
Валентина победила Сантос раздельным решением судей — 48:47, 47:48, 49:46.
Таким образом, Шевченко в седьмой раз провела защиту титула, что является рекордом среди женщин. До этого он принадлежал американке Ронде Роузи (шесть защит титула).
Ранее российский боец Пётр Ян поздравил Шевченко с победой на турнире UFC.