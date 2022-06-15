Reuters: Ла Лига подала жалобу на ПСЖ в УЕФА

Испанская Ла Лига во главе с президентом Хавьером Тебасом подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на ПСЖ.

Об этом сообщает Reuters.

В руководстве Ла Лиги заявили, что будут предпринимать «дальнейшие действия в правовом поле, поскольку парижане постоянно нарушают действующие правила финансового контроля за работой клубов». Жалоба напрямую связана с условиями нового контракта французского нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

По мнению Тебаса, ПСЖ не мог позволить себе продлить игрока из-за убытка клуба в прошлом сезоне в €300 млн.

Ранее бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался от предложений возглавить ПСЖ.