СМИ: Зидан отказался возглавить ПСЖ

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан на этой неделе отказался от предложений возглавить ПСЖ.
СМИ: Зидан отказался возглавить ПСЖ
  • AP

Сторонам пока не удалось договориться, однако катарские владельцы парижского клуба не отказываются от идеи приглашения Зидана и считают сотрудничество с французским специалистом приоритетной задачей, сообщает журналист Ромен Молина в соцсетях.

Тем не менее новый советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш продолжает настаивать на назначении на пост главного тренера наставника «Ниццы» Кристофа Гальтье. 

Напомним, что «Реал» под руководством Зидана трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также один раз становился чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что Гальтье может возглавить ПСЖ.

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