Экс-тренер сборной России: думаю, что приход Федотова усилит ЦСКА

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Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.
Экс-тренер сборной России: думаю, что приход Федотова усилит ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Понятно, что сейчас ЦСКА делает ставку на результат, но это закон профессионального спорта. В достижении наивысших вершин, возможно, и есть его смысл. Любые большие клубы хотят выигрывать, занимать максимально высокое место. Думаю, что приход Федотова усилит команду. Если бы в этой ситуации удалось сохранить Березуцких, было бы неплохо, но главные тренеры практически всегда приходят со своим штабом. Владимир Валентинович зарекомендовал себя как сильный специалист, что подтверждается его работой в прошлых командах», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в московском ЦСКА.

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