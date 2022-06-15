Экс-тренер сборной России: думаю, что приход Федотова усилит ЦСКА

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Понятно, что сейчас ЦСКА делает ставку на результат, но это закон профессионального спорта. В достижении наивысших вершин, возможно, и есть его смысл. Любые большие клубы хотят выигрывать, занимать максимально высокое место. Думаю, что приход Федотова усилит команду. Если бы в этой ситуации удалось сохранить Березуцких, было бы неплохо, но главные тренеры практически всегда приходят со своим штабом. Владимир Валентинович зарекомендовал себя как сильный специалист, что подтверждается его работой в прошлых командах», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев оценил работу Алексея и Василия Березуцких в московском ЦСКА.