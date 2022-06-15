Тихонов: если Бакаев пошёл в «Зенит», значит, уверен в своих силах

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал подписание контракта Зелимхана Бакаева с «Зенитом».
Тихонов: если Бакаев пошёл в «Зенит», значит, уверен в своих силах
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Могу только пожелать удачи Зелимхану. Игрок качественный. Всегда говорил, что для «Спартака» это потеря. И для меня, как для болельщика клуба, тоже. Не знаю, почему красно-белые так работают, всё-таки свой воспитанник. Понимаю, если бы он ничем не выделялся. Но человека берёт «Зенит», значит, у него есть определённые качества, которые будут помогать команде. Считаю Бакаева очень хорошим футболистом. Он говорил, что хочет остаться», — заявил Тихонов в интервью RT.

Он также предположил, что «Спартак» и Бакаев не смогли договориться из-за финансовых моментов.

«Насколько целесообразен выбор в пользу «Зенита», учитывая высокую конкуренцию? Если Зелимхан туда пошёл, то уверен в своих силах. И я не думаю, что петербуржцы берут футболиста на скамейку. Будем смотреть, как это будет выглядеть», — добавил Тихонов.

Ранее Владимир Быстров прокомментировал решение «Зенита» подписать контракт с Бакаевым.

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