Газзаев — об уходе Березуцких: ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть в никуда
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«Нужно было дать Березуцким возможность работать. Это молодые, начинающие тренеры. К сожалению, за последние полтора года это уже четвёртый новый тренер. ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть в никуда», — цитирует Газзаева Sport24.
15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.
По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.
Ранее Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА.