Газзаев — об уходе Березуцких: ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть в никуда

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход Алексея и Василия Березуцких из армейского клуба.

«Нужно было дать Березуцким возможность работать. Это молодые, начинающие тренеры. К сожалению, за последние полтора года это уже четвёртый новый тренер. ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть в никуда», — цитирует Газзаева Sport24.

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

По итогам сезона-2021/22 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков.

Ранее Колыванов допустил, что со временем Березуцкие смогут вернуться в ЦСКА.