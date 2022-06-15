Гришин: Федотов — один из лучших тренеров России, ЦСКА очень повезло

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейской команды.
Гришин: Федотов — один из лучших тренеров России, ЦСКА очень повезло
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Федотов — один из лучших тренеров России. ЦСКА очень повезло, что взял его себе. Он способен показать результат на короткой дистанции, отлично знает российский футбол. Так что это хорошее приобретение. Думаю, армейцы действительно сделали один из сильнейших ходов межсезонья и сыграли на опережение. Всё же тренеров сейчас мало. А Федотов и в «Оренбурге» хорошо работал, и за три года в «Сочи» добился успехов», — заявил Гришин в интервью RT.

Он также предположил, заберёт ли специалист с собой игроков «Сочи» в ЦСКА.

«Не знаю, будет ли он с собой забирать некоторых футболистов «Сочи». Считаю, что в ЦСКА хватает хороших исполнителей для того, чтобы бороться за золотые медали. Тем более что Владимир Валентинович себя показал человеком, который может работать с любым составом», — добавил Гришин.

Ранее Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

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