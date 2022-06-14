Веснина: вполне возможно, что организаторам Уимблдона не оставили выбора и заставили отстранить россиян

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась об отстранении россиян от Уимблдона-2022.
Веснина: вполне возможно, что организаторам Уимблдона не оставили выбора и заставили отстранить россиян
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«Уимблдон в этом плане всегда отличался от остальных турниров Большого шлема. Можно вспомнить, что во время пандемии это был единственный мейджор, который вообще не провёл соревнования, сразу был отменён», — заявила Веснина в интервью RT.

Она добавила, что во многом на это решение повлияла политическая ситуация в стране.

«Самим организаторам Уимблдонского турнира выкрутили руки. Вполне возможно, что часть из них были против снятия россиян и белорусов, но им не оставили выбора. Однако сложно об этом сказать наверняка, так как мы не знаем, кто конкретно принимал это решение в итоге», — добавила Веснина.

Ранее Веснина прокомментировала ситуацию с допуском российских теннисистов на международные турниры.

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