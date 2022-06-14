Чесноков: решение US Open абсолютно нормальное и гуманное

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на решение Ассоциации тенниса США (USTA) допустить россиян до US Open — 2022.
Чесноков: решение US Open абсолютно нормальное и гуманное
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«Решение US Open абсолютно нормальное и гуманное, оно не удивляет. В целом, пока шёл «Ролан Гаррос», я слушал комментарии американского легендарного игрока Джона Макинроя, который гениально высказался об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона (Макинрой призывал бойкотировать британский мейджор — RT)», — заявил Чесноков в интервью RT.

Он добавил, что у него возникает недоумение от решения отстранить россиян от Уимблдона. По его мнению, вердикт вынесли не сами организаторы.

«Скорее всего, давление было оказано со стороны королевской семьи. Мне кажется, что некоторые англичане реально смеются над ней. Её членам чудовищно даже представить, что им бы пришлось вдруг вручать награды Даниилу Медведеву или Арине Соболенко, которые могли выиграть турнир. Возможно, если бы российские и белорусские теннисисты шли во второй сотне, то подобных решений и не было бы», — добавил Чесноков.

Ранее российским теннисистам разрешили выступить на US Open под нейтральным флагом.

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