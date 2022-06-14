Источник: между Левандовски и Зане произошёл конфликт

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Футболисты «Баварии» Роберт Левандовски и Лерой Зане находятся в напряжённых отношениях.
Источник: между Левандовски и Зане произошёл конфликт
  • AP

По информации Sport1, поводом для конфликта стало, по мнению немца, эгоистичное поведение Левандовски. Отмечается, что отношения между футболистами испортились во второй половине сезона.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей. Футболист заявил о желании покинуть клуб из-за конфликта с руководством.

Ранее в «Баварии» обсудили с Левандовски публичные претензии игрока.

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