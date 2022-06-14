Мостовой: не могу сказать, что футболисты нарушают закон чаще обычных людей

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о том, как часто футболисты нарушают закон.
Мостовой: не могу сказать, что футболисты нарушают закон чаще обычных людей
  • РИА Новости

«Просто они постоянно находятся под пристальным вниманием общественности. Это самая популярная игра в мире, и интерес к футболистам в тысячи раз больше, чем к простым людям. Даже другие виды спорта рядом не стоят. Поэтому любой поступок вызывает серьёзное обсуждение. И так не только у нас, но и по всей Европе», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой объяснил, почему футболистов часто обвиняют в изнасиловании.

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