Мостовой объяснил, почему футболистов часто обвиняют в изнасиловании

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал частые случаи обвинений футболистов в изнасиловании девушек.
Мостовой объяснил, почему футболистов часто обвиняют в изнасиловании
  • РИА Новости

«Девушки хотят воспользоваться игроками. Согласитесь, сложно сравнивать парня с зарплатой 10 тыс. рублей и футболиста с миллионным окладом. С первого брать нечего. Ты не пойдёшь на радио или в газету рассказывать, что переспала с ним не по своей воле. В этом плане спортсмены ничем не отличаются от тех же актёров или музыкантов, поскольку в этих сферах тоже крутятся серьёзные деньги», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой прокомментировал уголовное дело против полузащитника «Спартака» Квинси Промеса из-за инцидента в Нидерландах.

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