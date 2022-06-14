В «Спартаке» заявили, что «Атлетико Паранаэнсе» не собирается выкупать Педро Роша

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о будущем нападающего Педро Роша, который находится в аренде в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

«Бразильское трансферное окно завершается в другие сроки. За 24 часа до закрытия трансферного окна в Бразилии я получил письмо, что «Атлетико Паранаэнсе» готов начать переговоры, но конкретного предложения мы не получали. Через считаные часы закрылось окно. После я говорил с директором бразильского клуба. Он сказал, что предложения от них не будет. Я сожалею об этой ситуации, так как потратил много времени на это. Все подтверждающие документы у меня есть. До 30 июля Роша в «Атлетико», пока мы ничего не можем сделать. У них есть право выкупа, но мы уже понимаем, что они не хотят его использовать», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Ранее в «Спартаке» рассказали, почему решили не продлевать контракт с Бакаевым.