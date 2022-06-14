Баскетболист Харрелл задержан за перевозку наркотиков

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Центровой «Шарлоты» Монтрезл Харрелл обвиняется в незаконном хранении и обороте наркотиков.
Баскетболист Харрелл задержан за перевозку наркотиков
  • AP

Харрелл был остановлен полицейскими в Ричмонде, штат Кентуки, за то, что он ехал слишком близко к впереди идущему автомобилю, сообщает ESPN. Офицер сообщил, что почувствовал запах марихуаны и после обыска обнаружил три фунта запрещённого вещества на заднем сидении.

Предварительное слушание назначено на 13 июля. В случае, если спортсмена признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В сезоне-2021/22 Харрелл провёл 71 игру, набирая в среднем 13,1 очка. В сезоне-2019/20 он стал обладателем приза лучшему шестому игроку НБА.

Ранее «Бостон Селтикс» в преддверии второго матча финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стейт» призвал вернуть в США пойманную с наркотиками в России баскетболистку Бриттни Грайнер.

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