Сборная Франции потеряла шансы защитить титул чемпиона Лиги наций

Сборная Франции по футболу рискует вылететь в дивизион В Лиги наций УЕФА.

В матче четвёртого тура группового этапа подопечные Дидье Дешама уступили команде Хорватии со счётом 0:1. Таким образом, в группе 1 Лиги А лидирует Дания (девять очков). На второй позиции расположилась Хорватия (семь очков). Третья — Австрия (четыре очка), четвёртая — Франция (два очка).

Французская команда уже лишилась шансов защитить титул победителя Лиги наций. В случае поражения в следующем туре сборная вылетит в Лигу В.

Ранее Лука Модрич раскритиковал календарь Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.