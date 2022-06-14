Сборная Франции потеряла шансы защитить титул чемпиона Лиги наций

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Сборная Франции по футболу рискует вылететь в дивизион В Лиги наций УЕФА.

В матче четвёртого тура группового этапа подопечные Дидье Дешама уступили команде Хорватии со счётом 0:1. Таким образом, в группе 1 Лиги А лидирует Дания (девять очков). На второй позиции расположилась Хорватия (семь очков). Третья — Австрия (четыре очка), четвёртая — Франция (два очка).

Французская команда уже лишилась шансов защитить титул победителя Лиги наций. В случае поражения в следующем туре сборная вылетит в Лигу В.

Ранее Лука Модрич раскритиковал календарь Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

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