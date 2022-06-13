Замглавы МИД Польши — о Рыбусе: позорно прикрываться семьёй ради денег

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Польши Марчин Пшидач критически высказался о подписании контракта Мацея Рыбуса со «Спартаком».

«Нет ничего более позорного, чем прикрываться семьёй ради больших денег. Надеюсь, его больше не вызовут в национальную команду Польши», — написал Пшидач в своих социальных сетях.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее Рыбус заявил, что очень рад подписанию контракта со «Спартаком».