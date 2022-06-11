Рыбус заявил, что очень рад подписанию контракта со «Спартаком»

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Новичок «Спартака» польский защитник Мацей Рыбус высказался о подписании контракта с московским клубом.

«Очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом с великой историей, как «Спартак». У меня самые позитивные впечатления. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну тренироваться на сборах», — сказал Рыбус в интервью пресс-службе красно-белых.

Он отметил, что ему комфортно в России, а все игроки чемпионата страны мечтают попасть в «Спартак».

«Я очень счастлив, моя семья счастлива. Я уже долго нахожусь в России, так что сразу рассматривал такой вариант, даже не думал о том, чтобы отказать», — добавил поляк.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил переход защитника сборной Польши Мацея Рыбуса в «Спартак».

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