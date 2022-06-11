Билялетдинов: время покажет, является ли Рыбус хорошим приобретением для «Спартака»
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«Рыбус — добротный, качественный футболист. Непонятно, почему он ушел из «Локомотива», может, другие были какие-то договорённости или не сложилось по контракту», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Он также ответил на вопрос, насколько хорошим для «Спартака» является этот трансфер.
«Время покажет, не всё так просто. Надо же ещё учитывать, что он легионер. Если он остается в интересах нашей Лиги, то почему бы и нет», — добавил эксперт.
32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.
Ранее сообщалось, что в сборной Польши допускают вызов Рыбуса в национальную команду после перехода в «Спартак».