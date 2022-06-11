В сборной Польши допускают вызов Рыбуса в национальную команду после перехода в «Спартак»
«Каждый игрок, имеющий польский паспорт, может быть вызван в национальную сборную. Решения относительно вызовов всегда принимает тренер сборной», — цитирует Квятковского РИА Новости.
32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.
До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил переход Рыбуса в «Спартак».