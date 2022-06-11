Мостовой оценил переход Рыбуса в «Спартак»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о подписании клубом контракта с польским защитником Мацеем Рыбусом.
Мостовой оценил переход Рыбуса в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Как мне трансфер Рыбуса? В принципе, нормально. Неплохой опытный защитник. В «Спартаке» всегда были проблемы с защитниками, особенно с уходом Айртона, Жиго. Кутепов вот тоже ушел, хотя и не играл в последнее время. Для нашего чемпионата Рыбус — хороший игрок», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

При этом эксперта не смущает возраст игрока, которому уже 32 года, так как в российском чемпионате есть много примеров, когда футболисты хорошо играют в уже солидном возрасте.

«У нас на чемпионат два нападающих, которые могут обыграть один в один. Два — на целую лигу! Здесь защитникам можно спокойно играть до 40 лет», — подчеркнул Мостовой.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подверг критике трансфер Рыбуса в «Спартак».

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