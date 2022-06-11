Кавазашвили подверг критике трансфер Рыбуса в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили резко отреагировал на подписание контракта с экс-полузащитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом.

«Я в шоке. Не понимаю, кто руководит командой, клубом. Один тренер не успел ещё уехать или уже уехал, а новый не приехал ещё. И уже кто-то покупает футболиста. Значит, нам ни тренеры, ни тренерский штаб не нужны», — цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его словам, болельщикам даже уже не приходится догадываться, кто занимается трансферами в клубе.

«Честно говоря, Рыбус много отдал «Локомотиву», но «Спартаку» нужны свои футболисты, звезды. Зачем чужих подбирать? Которые тем более списаны. Ничего не пойму. Передаю пламенный привет тому человеку, который является инициатором этой сделки», — добавил Кавазашвили.

32-летний Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

До этого в России футболист с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани выразил уверенность, что Рыбус поможет в развитии молодым футболистам красно-белых.