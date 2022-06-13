Международная федерация санного спорта допустила Гарт до участия в выборах в исполком

Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин сообщил, что Международная федерация санного спорта (FIL) допустила президента ФССР Наталию Гарт до участия в выборах в исполнительный комитет организации.

«Воспользовались имеющимся у нас правом и выдвинули своих представителей в исполком и рабочие органы международной федерации. Наталия Сергеевна Гарт будет избираться в исполком FIL. Мы получили подтверждение, что все наши заявки приняты», — цитирует Тюрина ТАСС.

Гарт возглавляет ФССР с 2012 года, она переизбиралась на должность в 2014, 2018 и 2022 годах.

8 апреля на конгрессе FIL отменили решение исполкома международной федерации об отстранении российских саночников от соревнований. Однако Гарт по итогам конгресса была исключена из членов исполкома FIL.

Ранее Гарт заявила, что оспорила своё исключение из исполкома FIL.