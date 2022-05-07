Глава ФССР Гарт сообщила, что оспорила своё исключение из исполкома FIL
- РИА Новости
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Об этом она рассказала РИА Новости.
Гарт возглавляет ФССР с 2012 года, она переизбиралась на должность она в 2014, 2018 и 2022 годах.
8 апреля на конгрессе FIL отменили решение исполкома международной федерации об отстранении российских саночников от соревнований. Однако Гарт по итогам конгресса была исключена из членов исполкома FIL.
Ранее сообщалось, что Гарт переизбрана президентом Федерации санного спорта России.