Чесноков считает, что Медведев побьёт рекорд Сафина по пребыванию на первой строчке ATP
- AP
«Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжёлой политической ситуации стал первым в мире, думаю, он превзойдёт достижение Марата Сафина», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.
26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.
Сафин занимал первую строчку рейтинга суммарно девять недель.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.