Чесноков считает, что Медведев побьёт рекорд Сафина по пребыванию на первой строчке ATP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев побьёт рекорд Марата Сафина по пребыванию на первой строчке обновлённого рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжёлой политической ситуации стал первым в мире, думаю, он превзойдёт достижение Марата Сафина», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.

Сафин занимал первую строчку рейтинга суммарно девять недель.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.