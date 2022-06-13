Чесноков считает, что Медведев побьёт рекорд Сафина по пребыванию на первой строчке ATP

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев побьёт рекорд Марата Сафина по пребыванию на первой строчке обновлённого рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Чесноков считает, что Медведев побьёт рекорд Сафина по пребыванию на первой строчке ATP
  • AP

«Я доволен тем, что российский спортсмен в тяжёлой политической ситуации стал первым в мире, думаю, он превзойдёт достижение Марата Сафина», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Российский теннисист уже возглавлял рейтинг с февраля по март 2022 года, а в начале апреля успешно перенёс операцию по удалению грыжи. Его реабилитация проходила около двух месяцев.

26-летний спортсмен опередил серба Новака Джоковича, который спустился на третью строчку, и немца Александра Зверева — он занимает второе место.

Сафин занимал первую строчку рейтинга суммарно девять недель.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возвращении Медведева на первую строчку рейтинга ATP.

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