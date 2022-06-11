Тер-Аванесов высказался о мотивации легкоатлетов при недопуске к международным стартам

Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Евгений Тер-Аванесов ответил на вопрос, столкнулся ли он с проблемами с мотивацией у своих подопечных из-за отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Лёгкая атлетика в этом смысле — очень хороший вид спорта, так как в ней измеряются результаты и их всегда можно сравнить. Например, вышла Саша Трусова первый раз в сектор, прыгнула 3,80 м. Ей была дана вторая попытка, и она улетела ещё дальше. И в третьей, и в четвёртой она всё время прибавляла. И вот этот ажиотаж, стремление становиться лучше и лучше привлекают и детей, и взрослых. Великих спортсменов, конечно, мотивируют встречи с зарубежными соперниками, Олимпийские игры. И это правильно. Но при этом цифры на табло — это всё равно мерило всего», — сказал специалист в интервью RT.

Он также отметил лучший результат сезона в мире у Ильи Иванюка в прыжках в высоту на «Мемориале Знаменских» (2,34 м). По мнению тренера, этот результат всё равно очень ценен для атлета. При этом он считает, что хорошие призовые тоже могут стать отличной основой для мотивации и роста спортсменов.

«Но главное, на мой взгляд, — это собственные достижения. Ведь рано или поздно всё изменится, мы вернёмся на мировую арену, и нужно быть к этому готовыми, чтобы выйти и вновь побеждать», — подчеркнул Тер-Аванесов.

Ранее Тер-Аванесов рассказал о причине участия фигуристки Александры Трусовой в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве.