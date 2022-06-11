Баженов назвал ожидаемым решение провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России между московской командой и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«К сожалению, ожидаемое решение. Дело не в том, что я спартаковец. Я люблю футбол. Мне хотелось, чтобы не только в Москве и Петербурге хорошие матчи проводили, а в регионах, чтобы люди ходили на них. В такой ситуации было логичным провести матч на нейтральном поле», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Матч за Суперкубок пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее президент РФС Александр Дюков объяснил, почему в качестве места проведения матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок был выбран Санкт-Петербург.