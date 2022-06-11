«Манчестер Юнайтед» планирует предложить контракт 17-летнему футболисту

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Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить контракт 17-летнему аргентинцу Алехандро Гарначо.
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить контракт 17-летнему футболисту
  • Gettyimages.ru
  • © Naomi Baker

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter, переговоры с футболистом уже начались. Отмечается, что контракт будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2021/22 аргентинец провёл за юниорскую команду «Манчестер Юнайтед» 34 матча, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что французский полузащитник Поль Погба может подписать четырёхлетний контракт с «Ювентусом».

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