Источник: Погба подпишет четырёхлетний контракт с «Ювентусом» на сумму €80 млн
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Как сообщает Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист будет зарабатывать до €10 млн за сезон, включая бонусы.
29-летний хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.
1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба. Он провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.
Ранее Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед».