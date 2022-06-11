Источник: Погба подпишет четырёхлетний контракт с «Ювентусом» на сумму €80 млн

Короткая ссылка
Французский полузащитник Поль Погба может подписать четырёхлетний контракт с «Ювентусом».
Источник: Погба подпишет четырёхлетний контракт с «Ювентусом» на сумму €80 млн
  • AP
  • © Rui Vieira

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист будет зарабатывать до €10 млн за сезон, включая бонусы.

29-летний хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба. Он провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить