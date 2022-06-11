Источник: Погба подпишет четырёхлетний контракт с «Ювентусом» на сумму €80 млн

Французский полузащитник Поль Погба может подписать четырёхлетний контракт с «Ювентусом».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист будет зарабатывать до €10 млн за сезон, включая бонусы.

29-летний хавбек уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. За это время он провёл 178 матчей, забил 34 мяча и отдал 40 результативных передач.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба. Он провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забил 39 мячей и отдал 51 голевую передачу.

Ранее Погба попрощался с «Манчестер Юнайтед».