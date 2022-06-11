Кононов — о возвращении в «Арсенал»: я соскучился по футболу

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился эмоциями после того, как его назначили наставником тульского клуба.

«Когда подъезжали на базу «Арсенала», у меня сразу случился прилив воспоминаний. Очень рад видеть всех. Конечно, я соскучился по футболу. Надеюсь, что этот перерыв мне пойдёт на пользу», — цитирует Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, что 56-летний наставник возглавлял «Арсенал» с сентября по ноябрь 2018 года. С 2018-го по 2019-й специалист был тренером красно-белых. В 2020 году Кононов перешёл в латвийский клуб «Рига». Под его руководством команда выиграла 15 матчей из 18 и стала чемпионом страны в третий раз подряд.

Ранее Кононов прокомментировал слова полузащитника Зелимхана Бакаева в свой адрес.