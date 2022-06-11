Кононов — о возвращении в «Арсенал»: я соскучился по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился эмоциями после того, как его назначили наставником тульского клуба.
Кононов — о возвращении в «Арсенал»: я соскучился по футболу
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Когда подъезжали на базу «Арсенала», у меня сразу случился прилив воспоминаний. Очень рад видеть всех. Конечно, я соскучился по футболу. Надеюсь, что этот перерыв мне пойдёт на пользу», — цитирует Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, что 56-летний наставник возглавлял «Арсенал» с сентября по ноябрь 2018 года. С 2018-го по 2019-й специалист был тренером красно-белых. В 2020 году Кононов перешёл в латвийский клуб «Рига». Под его руководством команда выиграла 15 матчей из 18 и стала чемпионом страны в третий раз подряд.

Ранее Кононов прокомментировал слова полузащитника Зелимхана Бакаева в свой адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить