Радимов назвал Семака лучшим тренером в РПЛ

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал тренера основной петербургской команды Сергея Семака лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Радимов назвал Семака лучшим тренером в РПЛ
  • РИА Новости

«Семак выигрывает, а другие меняют тренеров — логично, что он лучше всех. Если из 18 человек никто не обыграл Семака, то логично что он лучший? Логично», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил Сергею Семаку новый трёхлетний контракт.

Ранее бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о работе Семака.

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