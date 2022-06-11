Игонин: безусловно, Семак — топ-тренер на сегодняшний день

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Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о работе главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
Игонин: безусловно, Семак — топ-тренер на сегодняшний день
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Безусловно, Семак — топ-тренер на сегодняшний день. Ему постоянно дают возможность спокойно работать. Результат Сергея — это грамотная работа клуба, хорошие трансферы и от этого уверенность и гарантии», — цитирует Игонина «Чемпионат».

«Зенит» завоевал чемпионство РПЛ в сезоне-2021/22. Таким образом, победа на чемпионате стала для санкт-петербургского клуба четвёртой подряд.

Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложил 46-летнему специалисту новый трёхлетний контракт.

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев высказался о новом контракте с Семаком.

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