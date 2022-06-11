Тренер Сулейманов: Шевченко — номер один в женских MMA

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Бывший директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов считает, что Валентина Шевченко заслуженно занимает первое место в рейтинге девушек-бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P).
Тренер Сулейманов: Шевченко — номер один в женских MMA
  • Gettyimages.ru
  • © Yong Teck Lim

«Безусловно, на данный момент Шевченко — номер один в женских MMA. Она во многом уникальный боец. Посмотрите на филигранность её техники, арсенал, бойцовский IQ. Достаточно вспомнить её нокаут в поединке с Джессикой Ай, когда она прикормила её ударами по корпусу, а затем нанесла хай-кик. Это техника высочайшего уровня. В ней чувствуются отголоски старой школы. Сейчас становится всё меньше спортсменов, которые пришли в смешанные единоборства из тайского бокса, кикбоксинга, карате», — сказал Сулейманов RT.

По его словам, в настоящий момент есть только одна девушка-боец, способная противостоять Шевченко.

«Мне приходилось пересекаться с Шевченко. Она не производит впечатление спортсменки, которая позволяет себе халатность, тренироваться вполсилы. Мне кажется, для неё не имеет разницы, с кем заходить в октагон. Валентина просто делает свою работу. На мой взгляд, сейчас у неё одна оппонентка — Аманда Нуньес», — добавил Сулейманов.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бое вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос. 

Ранее Сулейманов заявил, что считает Шевченко явной фавориткой в поединке с Тайлой Сантос за титул UFC в наилегчайшем весе. 

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