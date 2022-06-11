Диетолог Фахретдинова назвал фаворита поединка между Шевченко и Сантос

Тренер по смешанным единоборствам и известный диетолог Шамиль Сулейманов, работающий с бойцами UFC Мухаммадом Мокаевым и Ринатом Фахретдиновым, считает Валентину Шевченко явным фаворитом в поединке с Тайлой Сантос.

«На мой взгляд, у Сантос очень мало шансов в поединке с Шевченко. Здесь можно уповать лишь на непредсказуемость MMA или лаки-панч. Но даже в этот сценарий верится с трудом. У Тайлы пробелы в борьбе, она жёсткая в стойке, но Валентина быстрее, точнее. Даже если вдруг в стойке начнётся ожесточённая рубка, Шевченко всегда сможет перевести соперницу в партер. Она гораздо лучше в этом аспекте», — сказал Сулейманов RT.

При этом тренер отметил, что проведение поединка между Шевченко и Сантос во многом обусловлено не самым богатым выбором соперниц в женских смешанных единоборствах.

«Необходимо помнить, что в женских MMA существует дефицит бойцов. Даже у той же Ронды Раузи многие соперницы имели не самый выдающийся рекорд. Большая проблема найти человека, которого можно смело назвать легитимным претендентом на титул. Даже если объединить все весовые категории, очень крутых спортсменок можно пересчитать по пальцам одной руки. Женские смешанные единоборства быстро развиваются. Уверен, в ближайшие годы нас ожидает наплыв бойцов. Уже сейчас есть много подающих надежды спортсменок с хорошим техническим багажом. Что касается боя Шевченко с Сантос, думаю, в его проведении есть смысл — исходя из дефицита бойцов и маркетинговой политики UFC», — заключил Сулейманов.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бое вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос.

Ранее Сулейманов выразил мнение, что Рамазан Эмеев возьмёт верх над Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 275.