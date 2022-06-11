Тренер по MMA Сулейманов не считает Маддалену самым серьёзным соперником Эмеева в UFC

Бывший директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов высказался о поединке между Рамазаном Эмеевым и Джеком Деллой Маддаленой, который пройдёт на турнире UFC 275.

«У Эмеева был очень серьёзный уровень оппозиции в UFC. Что касается Маддалены, у него хорошая техника работы рук и ног, заметны базовые боксёрские навыки. Проводит повторные атаки, что редкость. Джек старается работать первым номером и навязывать свой темп. Соперник достаточный опасный, что лишь подтверждает его послужной список. 10 из 11 боёв он завершил нокаутом. Следовательно, Рамазану необходимо быть на чеку на протяжении всего поединка. Мы отлично знаем, что он способен проводить длительные, трёхраундовые схватки. Он достаточно вынослив. Кроме того, Эмеев любит работать вторым номером, обладает хорошим таймингом, может перевести на землю», — сказал Сулейманов RT.

По его словам, в грядущей схватке Эмееву стоит ломить Маддалену на встречном движении и пытаться переводить в партер, а не устраивать с ним обмен ударами в стойке.

«Можно вспомнить первый бой между Жоржем Сен-Пьером и Би Джеем Пенном. В команде канадца обратили внимание, что у противника очень развитые дельтовидные мышцы, и использовали это. На протяжении первых двух раундов он прижимал американца к сетке, было много борьбы, в результате чего его мышцы быстро затекли. Таким образом, Жоржу удалось нивелировать разницу в скорости с Би Джеем. Быть может Рамазану тоже стоит навязать вязкую манеру борьбы. Прижимать Маддалену к сетке, переводить в партер. Обычно Эмеев не рискует позицией ради проведения болевого приёма. Он скорее будет контролировать оппонента», — добавил Сулейманов.

Турнир UFC 275 пройдёт в ночь на 12 июня в Сингапуре. В главном поединке Гловер Тейшейра проведёт первую защиту титула в полутяжёлом весе в поединке с Иржи Прохазкой. Во втором по значимости бое вечера чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сразится с Тайлой Сантос.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что хочет организовать поединок между российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Исламом Махачевым и американцем Бенилом Дариушем.