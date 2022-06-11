«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась в Бостоне и завершилась со счётом 97:107.

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 43 очков и десяти подборов.

В составе «Бостона» 23 балла и 11 подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии (2-2). Следующий матч между командами пройдёт 14 июня в Сан-Франциско.

Ранее Карри высказался по поводу ситуации с задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла американской баскетболисткой «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер.