«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф НБА
  • AP

Игра состоялась в Бостоне и завершилась со счётом 97:107.

Самым результативным баскетболистом «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 43 очков и десяти подборов.

В составе «Бостона» 23 балла и 11 подборов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Голден Стэйт» сравнял счёт в серии (2-2). Следующий матч между командами пройдёт 14 июня в Сан-Франциско.

Ранее Карри высказался по поводу ситуации с задержанной в России по обвинению в контрабанде гашишного масла американской баскетболисткой «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер.

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