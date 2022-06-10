Туктамышева: в России тренеры более требовательны к спортсменам

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева считает, что в России тренеры более требовательны к спортсменам из-за большой конкуренции.

«Я бы сказала, это не жёсткость, а требовательность. В России тренеры более требовательные к спортсменам — это факт. Просто надо самому понять, чего хочешь. И не бояться, что разочаруешь кого-то, чего-то не сделаешь сразу, что тебя отругают. Надо приходить на тренировку с осознанием того, что тебе самому это надо», — цитирует Туктамышеву ФФККР.

По её словам, требовательность наставников обусловлена тем, что в России очень большая конкуренция среди спортсменов, и если нет желания чего-то добиться и работать, то на место найдётся кто-то другой.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Ранее Туктамышева рассказала, в чём ищет мотивацию продолжать карьеру в спорте.

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